Cronaca

SARONNO – Ladruncole in azione nel centro storico di Saronno: l’altra mattina hanno sottratto la borsetta ad una donna mentre si trovava all’interno di un bar di via Garibaldi: è bastato un attimo, e le due ladre – giovani e capelli scursi – era sparite, e con loro non si è neppure più trovata la borsetta nella quale c’erano carte di credito e telefonino.

Non è finita qui: nel corso della giornata la borsetta è stata rinvenuta su un convoglio di Trenord partito a Saronno e diretto a Novara: era stata “ovviamente” svuotata. E’ stata presentata denuncia contro ignoti e sono adesso in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: pattuglia di carabinieri nel centro storico di Saronno)

29022024