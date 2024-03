Città

SARONNO – Tra i tantissimi messaggi di cordoglio arrivati per l’improvvisa scomparsa di monsignor Claudio Galimberti che si è spento stamattina, sabato 2 marzo, all’ospedale di Saronno, anche quello del centro culturale islamico di via Grieg.

Il Centro Culturale Islamico di Saronno si unisce, nella preghiera e nella tristezza, al cordoglio che ha colpito questa mattina tutti i cittadini della città di Saronno per la dipartita del nostro caro Prevosto, Don Claudio Galimberti.

Uomo di fede e amico della nostra comunità, come fedeli e come Centro possiamo testimoniare che don Claudio è stato strumento di Dio per la pace e la convivenza fraterna tra le varie fedi della nostra cittadina.

A Dio apparteniamo e a Lui facciamo ritorno.

