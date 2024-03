Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Scontro importante per le zone alte della classifica del girone A di Eccellenza Lombardia l’anticipo disputato nel primo pomeriggio di questo piovoso primo sabato di marzo nello stadio di Caronno Pertusella nel quale la Caronnese ha ospitato l’Oltrepò.

Su ilSaronno le interviste del dopopartita con l’allenatore caronnese Roberto Gatti.

Il direttore sportivo della Caronnese, Ettore Menicucci.

E l’allenatore dell’Oltrepò, Paolo Barbieri.

E la fotogallery di Alessandro Maggi.

La cronaca

Nel primo tempo, dopo numerose proteste prima degli ospiti per un presunto tocco di braccio di Brignoli nella propria area di rigore e poi dei padroni di casa per una mancata espulsione per somma di ammonizioni su Bartoli protagonista di un brutto fallo che, per altro, interrompe la ripartenza rossoblu, il risultato si sblocca al 29′ minuto nel quale l’Oltrepò si porta in vantaggio con Vaglio che, agevolato da una brutta uscita dell’estremo difensore avversario Quintiero, sfrutta al meglio una veloce ripartenza iniziata da una pericolosa azione offensiva manovrata dalla Caronnese sulla quale si sono recriminati alcuni interventi difensivi al limite del regolamento. La prima parte di gara si conclude dopo una bella conclusione partita dal piede destro di Napoli sulla quale, però, para in tuffo il portiere avversario.

Il ritmo della partita si alza nel secondo tempo durante il quale la Caronnese, a 15 minuti dalla ripresa del gioco, riesce a pareggiare il risultato con Migliavacca che insacca il pallone in rete dopo averlo ricevuto da Zoppi. Dopo nemmeno tre giri di orologio dal goal del pareggio, i padroni di casa sono costretti all’inferiorità numerica dopo un fallo da ultimo uomo commesso da Santagostino Bietti dopo aver regalato la palla all’attaccante avversario Franchini. La squadra ospite cerca di sfruttare l’uomo in più tentando di creare delle azioni offensive che, però non spaventano i padroni di casa fino al minuto 89 quando Gabrielli nella mischia in area riesce a concludere in porta e a segnare il goal che decreta la vittoria dell’Oltrepò e che fa scatenare le proteste dei padroni di casa visto il grosso dubbio sul fatto che il pallone abbia oltrepassato interamente la linea di porta. La partita si conclude dopo 5 minuti di recupero pieni di tensione durante i quali il direttore di gara estrae numerosi cartellini gialli e un cartellino rosso rivolto al tecnico rossoblu Roberto Gatti.

La Caronnese perde, dunque, una partita non semplice e piena di tensione durante la quale si è resa protagonista di una bella prestazione nonostante l’inferiorità numerica, le numerose assenze ed un arbitraggio discutibile. Con la sconfitta odierna, la Caronnese resta a quota 37 punti in classifica. Discorso, invece, differente per l’Oltrepò che torna a casa con tre punti importanti grazie ai quale sale al primo posto del girone raggiungendo il Magenta che, però, ha disputata una gara in meno.

Il tabellino

Caronnese-Oltrepò 1-2 (0-1)

CARONNESE (4-4-2) Quintiero; Napoli, Santagostino, Dilernia, Ngounga; Lorusso (1’ s.t. Zoppi), Morlandi (21’ s.t. Diatta), Brignoli, Cerreto (1’ s.t. Mathieu); Corno, Migliavacca. A disposizione De Bono, Galletti, Bonsi, Reina, Brugnone, Grasso. All. Gatti.

OLTREPO’ (5-3-2) Guerci; Andrini (41’ s.t. Citterio), Lorusso, Gabrielli, Bartoli (26’ s.t. Chiellini), Vincenzi (26’ s.t. Modotti); Vaglio, Alvitrez, Villoni; Cavalotti (10’ s.t. Ferraro), Franchini. A disposizione Masotino, Speroni, Berto, Muccelli, Florencianez. All. Barbieri.

Arbitro Corbetta di Milano (Caccia di Bergamo e Bergamaschi di Bergamo).

Marcatori p.t. 29’ Vaglio (O), s.t. 15’ Migliavacca (Ca), 43’ Gabrielli (O).

Il play by play

02032024