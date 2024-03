Sport

SARONNO – Raffica di rinvii di partite: a fronte del maltempo degli ultimi giorni il Comitato regionale calcistico ha lasciato la libertà alle società di rinviare le gare domenicali. In base a quanto sinora annunciato, in Eccellenza domani non si giocheranno il big match Magenta-Ardor Lazzate, non ci sarà neanche la sfida salvezza Accademia pavese-Castanese. Per quanto riguarda gli anticipi di oggi, confermata Caronnese-Oltrepò delle 14.30 e Fbc Saronno-Base 96 Seveso alle 20.30 sul terreno sintentico dello stadio di Gallarate; rimandata a Besozzo è Verbano-Sestese, che era prevista oggi pomeriggio delle 14.30. Mentre resta in calendario Meda-Casteggio oggi delle 20.

Domani, in Promozione, è già certo che non si giocheranno Valle Olona-Salus Turate Mozzate, Canegrate-Cas Amici dello sport, Ispra-Ceriano Laghetto ed Esperia Lomazzo-Aurora Uboldese.

(foto archivio)

