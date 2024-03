Città

SARONNO – Per la giornata di oggi 2 marzo è previsto progressivo peggioramento sulla regione, con precipitazioni via via più diffuse partendo dai settori alpini e prealpini occidentali. I fenomeni risulteranno più continui e persistenti sulle Prealpi varesine, con valori areali attesi fino a 25-35 mm nelle 24 ore. Lo annuncia il servizio meteorologico di Regione Lombardia.

Sulle altre zone precipitazioni a carattere più irregolare e intermittente, in intensificazione su Alpi e Prealpi tra la sera e la notte su domenica 3 marzo. Sull’alta pianura occidentale (Nodo idraulico di Milano), sulla fascia prealpina centro-occidentale (Laghi e Prealpi occidentali e Orobie bergamasche) e in Valchiavenna i fenomeni potranno risultare più intensi rispetto alle restanti zone, con cumulate fino a 20-25 mm nelle 24 ore.

La quota delle nevicate è prevista in lieve abbassamento rispetto al giorno precedente: su Alpi e Prealpi Occidentali (Valchiavenna, Prealpi varesine e Prealpi comasche-lecchesi) si collocherà intorno a 1200-1400 metri, altrove sui 1400-1500 metri. Venti in progressivo rinforzo dai quadranti orientali sulla pianura, meridionali in montagna, con raffiche più forti soprattutto dalla sera. In particolare, dalla seconda parte della giornata di domani su Alta Valtellina e Laghi e Prealpi Varesine, a quote superiori ai 1000 metri, le raffiche potranno raggiungere i 50-60 km/h e su Appennino Pavese, a quote superiori ai 500 metri, le raffiche di vento potranno raggiungere localmente anche i 60-70 km/h.

