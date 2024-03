Città

SARONNO – Chiude Mino Sport, da 59 anni casa degli sportivi saronnesi.

Sono intervenuti prima la polizia locale poi i tecnici della società del gas in via San Giacomo dove mercoledì sera si è verificata una fuga di gas. Il problema è stato infine risolto, senza pericoli per le persone.

Querelle stadio cittadino: riceviamo e pubblichiamo la nota di Stefano Morandin esponente della Lega di Saronno che replica alla nota dell’Amministrazione comunale in merito ai guai del campo dello stadio Colombo Gianetti, con il Fbc Saronno di nuovo in esilio.

Incontro fra l’imprenditore sociale Johnny Dotti e i ragazzi di Ufo. L’evento è inserito nel ciclo di eventi “L’estinzione in pochi semplici passi”, che coinvolge i ragazzi del gruppo Ufo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

02032024