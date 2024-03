Nel corso del mese di febbraio, le notizie più significative in merito al Trasporto Pubblico sono state:

L’incontro dei Rappresentanti Regionali dei Viaggiatori e delle Associazioni dei Consumatori con l’Assessore Regionale ai Trasporti, tenutosi il giorno 7, in merito al quale è stato diramato apposito comunicato;

La notizia di cronaca del giorno 9, quando una Capotreno è stata aggredita dal proprio istruttore, un tentato femminicidio in merito al quale si esprime completa e piena solidarietà alla vittima, con l’auspicio che episodi simili non abbiano mai più a verificarsi e, per il resto, si lascia il passo alla Giustizia.

Per il resto non abbiamo (per il momento) attestazioni scritte e ufficiali di novità importanti nel Trasporto Pubblico o altri episodi di rilievo sul nostro territorio, e il Trasporto Pubblico Locale lombardo prosegue nella sua placida ancorché dannosa, monotona, insufficiente mediocrità, ancora senza un rinforzo dell’opinione pubblica sul tema, nonostante la complessa e lucida analisi di Legambiente nel Rapporto Pendolaria 2024 (https://www.pendolaria.it/wp-content/uploads/2024/02/Rapporto-Pendolaria-2024.pdf).

Unico Atto di rilievo recente non ancora affrontato qui è il Programma Triennale dei Lavori Pubblici di Regione Lombardia, approvato con Deliberazione di Giunta XII / 1818 del 29 gennaio 2024.

Per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie, non vi sono grandissime novità ma è ovviamente utile monitorare l’avanzamento di progetti importanti, verificando così le capacità realizzative della Regione.

Ecco quindi l’elenco delle opere contenute nel Programma 2024-2026: