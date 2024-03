Città

SARONNO – Nato per aiutare i residenti utenti del Servizio Sanitario pubblico ad avere appuntamenti per visite mediche ed esami clinici secondo i tempi prescritti dal medico di medicina generale, cioè il “medico di famiglia” lo sportello Sos Liste d’attesa di Saronno è già una preziosa risorsa per i cittadini del comprensorio.

In pochi mesi sono già stati seguiti una trentina di casi e solo in una circostanza il ricorso è stato rigettato. Per gli altri pazienti, nella maggior parte visite assegnate con tempi d’attesa troppo lunghi, il ricorso si è concluso con l’assegnazione di una data congrua per la prestazione sanitaria.

Un risultato che conferma l’attenzione della società civile di Saronno per la situazione della sanità pubblica, dell’ospedale cittadino e dell’asst Valle Olona. Del resto lo sportello inserito in una rete provinciale e regionale è proprio un progetto che parte dal basso. Sono gestiti da volontarie e volontari che hanno ricevuto adeguata formazione in materia. A Saronno sono ospitati nella Camera del Lavoro in via Maestri del Lavoro dove il venerdì dalle 10 alle 12,30 sono disponibili a rotazione 6 volontari tra cui gruppo di Saronno dell’associazione Attac Italia, attivo da tempo sul fronte del diritto alla salute e della salvaguardia della sanità pubblica sul territorio, anche attraverso il locale comitato in difesa dell’ospedale.

Oggi lo sportello debutterà in piazza: alle 10 in piazza Libertà avrà inizio la prima “Giornata della sanità pubblica” promossa a Saronno da tre sigle: il comitato “Il Saronnese per l’Ospedale e la Sanità Pubblica”, comitato di cittadini protagonista la scorsa estate dello stop alla paventata chiusura dell’ospedale, dopo aver portato 1500 persone in piazza il 15 aprile 2023; l’associazione Attac, che cogestisce con la Cgil lo sportello saronnese, che partecipa a una rete di 30 realtà lombarde.

Due gazebo per tre eventi campeggeranno nella parte libera da lavori di ripristino della centralissima Piazza Libertà:

– il comitato per l’ospedale raccoglierà firme per una petizione al presidente della Regione Lombardia per non costruire l’ospedale unico di Busto e Gallarate, il cui iter è oggetto di una contestazione crescente dai comitati locali di cittadini.

Con i soldi risparmiati sistemando i due ospedali esistenti, si avanzano denari sufficienti per rilanciare davvero l’ospedale di Saronno e quello di Somma Lombardo e per rafforzare le Case di Comunità di tutta l’Asst Valle Olona;

– sotto lo stesso stand, Attac Saronno raccoglierà firme per il comitato referendario regionale “La Lombardia SiCura”, per chiedere un CUP unico regionale, la fine delle liste d’attesa, lo stop all’uso dei medici “gettonisti” nei servizi sanitari pubblici e alla privatizzazione della sanità regionale;

– a fianco, lo sportello “SOS Liste d’attesa” presenterà la sua attività e gli ottimi risultati conseguiti: oltre il 90% di ricorsi vinti contro l’Asst Valle Olona, che hanno permesso a decine di utenti di vedere riconosciuti dal servizio sanitario nazionale gli esami e le visite mediche nei tempi prescritti dal medico di base.

Un’iniziativa che si colloca nell’alveo della prima giornata regionale degli sportelli “SOS Liste d’attesa”: 30 realtà organizzate da cittadini volontari nate in regione negli ultimi sei mesi. A Saronno sarà possibile fissare appuntamenti allo sportello per le prossime settimane.

La presenza in piazza si concluderà alle 12,30, in attesa del prossimo appuntamento. La seconda “Giornata della sanità pubblica” si terrà sabato mattina 9 marzo ancora in piazza Libertà.

