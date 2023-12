Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Andrea Mazzucotelli, portavoce del Comitato Viaggiatori Tpl Nodo di Saronno.

Le notizie più rilevanti delle scorse settimane sono state certamente l’approvazione in Conferenza dei Servizi del progetto definitivo del Potenziamento del Polo Tecnologico e delle Unità Manutentive adiacenti alla Stazione di Saronno, con la denominazione commerciale “Saronno City Hub”, e la firma del nuovo contratto di servizio ferroviario regionale fino al 2033: ne rimandiamo l’analisi a puntate successive poiché non sono state pubblicate a tempo utile le corrispondenti Delibere Regionali con i relativi allegati, indispensabili per trattare in modo referenziato e credibile quello che è stato effettivamente approvato e stabilito.

Oggi affrontiamo invece un’altra Delibera Regionale, comunque rilevante per l’utenza ferroviaria, che invece è già pubblicamente disponibile: la numero XII / 1309 del 13 novembre 2023 ( https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-1309-legislatura-12 ) che introduce alcune novità nel regolamento di viaggio del servizio ferroviario (Condizioni Generali di Trasporto).

Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 20 novembre e mentre scriviamo la ditta lo ha aggiornato sul proprio sito, tuttavia tralasciando di aggiornare anche il titolo (rimasto con indicazione “maggio”).

Riepiloghiamo le novità in sintesi:

Articoli 2 e 36 : introdotta la definizione di “Biglietto Digitale Regionale” con riferimento a quello emesso da Trenitalia; precisato che in caso di acquisto del Biglietto Digitale Regionale Trenitalia in ambito lombardo le regole d’uso sono quelle stabilite da Trenitalia (ossia il check-in obbligatorio, che impedisce all’utenza di utilizzare treni e coincidenze diversi da quelli proposti in lista dal “cervellone” elettronico e impedisce di utilizzare i treni precedenti a quello prescelto in caso di ritardi diffusi in linea);

Al di là delle molte modifiche “tecniche”, si prende atto con piacere della riduzione a 24 ore del tempo di preavviso necessario per organizzare il trasporto di un disabile (obbligo europeo) e degli abbonamenti dematerializzati che finalmente liberano una parte dell’utenza dall’obbligo di possedere la tessera. L’abbonamento dematerializzato, infatti, non risulta ancora disponibile per abbonamenti “Trenocittà”, “Io Viaggio Ovunque in Provincia”, “Io Viaggio Ovunque in Lombardia”.

Diverse rimangono le questioni irrisolte riguardo alla incompleta e parziale riforma della bigliettazione (ci saranno novità dal 1° gennaio 2024?) con ancora troppi titoli di viaggio tecnologicamente diversi e persino, in alcuni casi (Biglietto Digitale Regionale Trenitalia) con validità diverse a seconda del supporto a parità di viaggio da compiersi.

Non esitiamo in proposito a definire il check-in obbligatorio, introdotto da Trenitalia quest’estate, una vera e propria follia in grado di far incorrere in sanzioni persone che hanno già pagato, e limitare la possibilità di scegliere liberamente quale treno utilizzare soprattutto in caso di coincidenze, addirittura senza possibilità di modificare il proprio viaggio in caso di coincidenza persa (le coincidenze sono imposte e decise dal “cervellone”).

D’altra parte, Regione Lombardia ha ridotto la validità dei biglietti non convalidati a 1 giorno, con il rischio di perderli e doverli pagare nuovamente in caso di fraintendimenti durante l’acquisto oppure di mancato utilizzo.

Inoltre, le CGT continuano a propagandare la disponibilità del carnet 10 viaggi magnetico-elettronico, che in realtà è sparito dalla circolazione da mesi, non essendo ancora disponibili i carnet su tessera Chip on Paper, ma soltanto quelli acquistati dall’applicazione mobile della ditta.

Permane l’obbligo di ricevuta cartacea, da convalidare a penna, per l’utilizzo delle tessere Chip on Paper, a bordo di tutte quelle ditte prive di supporti elettronici operativi e compatibili (compresa la stessa Trenitalia).

Sono oramai 12 anni (percorso avviato il 14 dicembre 2011) che la Lombardia sta lavorando ai biglietti elettronici e la situazione è questa…