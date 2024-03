Calcio

SARONNO – A causa dell’impraticabilità dei campi dovuta al maltempo e alla forte pioggia degli ultimi giorni, le rispettive società hanno deciso di non disputare e, dunque, rinviare le partite Amor Sportiva – Giussano Calcio e Cistellum – Polisportiva Veranese in programma alle 14.30 di oggi 3 marzo.

Ancora sono da definire le date di recupero delle due partite valide per la ventitreesima giornata di campionato del girone H della seconda categoria di Como che saranno disputate come da calendario rispettivamente a Saronno e Cislago. Confermate, invece, le altre partite dello stesso girone disputate tutte nel primo pomeriggio di oggi ad eccezione della Cogliatese che scenderà in campo alle 18.30 con il Cascina Mamete nello stadio comunale di Cantù.

