Calcio

ORIGGIO – Partita combattuta quella disputata a Origgio nel pomeriggio di questa prima domenica di marzo tra i padroni di casa dell’Airoldi e l’Azalee Gallarate 1980 valida per la ventunesima giornata di campionato del girone B della terza categoria di Varese e importante per le sorti del centro della classifica.

Alla squadra di casa non basta il goal di Butti firmato al 28′ della ripresa per pareggiare gli avversari che grazie alla doppietta di Aziz Sabre riescono a vincere il combattuto match per 1-2. Grazie a questa vittoria, l’Azalee Gallarate 1980 vola a quota 28 punti restando, così, a sole quattro lunghezze di distanza dall’ambita zona play off. Risultato differente, invece, per i padroni di casa dell’Airoldi che, dopo tre risultati utili consecutivi, rimediano la nona sconfitta consecutiva a causa della quale scendono al nono posto della classifica del girone B della terza categoria di Varese.