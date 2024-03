ilSaronnese

GERENZANO – “Vi informo che i danni subiti dal Comune di Gerenzano ammontano a più di 2 milioni di euro”.

Inizia così la nota con cui il sindaco Stefano Castagnoli fa il punto dei danni provocati dalle grandinate di luglio e degli interventi realizzati in questi mesi dall’Amministrazione.

“Da agosto a febbraio, sono stati svolti e cantierati i seguenti interventi:

– Rifacimento copertura Palazzo Municipale per 165.000 euro;

– Rifacimento copertura Biblioteca e Auditorium per 80.000 euro;

– Apertura cantiere per rifacimento totale copertura Scuola Media e Segreteria per 345.000 euro;

Gli interventi previsti nel progetto approvato, sono:

– Rifacimento della copertura dell’edificio completo di nuovo isolamento termico;

– Rifacimento della pensilina d’ingresso (si mantiene solo la struttura di sostegno esistente);

– Chiusura dei lucernari sulla copertura;

– Installazione della linea vita;

– Realizzazione di nuovo canale di raccolta delle acque;

– Tinteggiatura delle facciate lungo la via Boccherini, lungo il lato prospiciente il cortile interno ed i lati della segreteria;

– Taglio degli alberi che con il loro residuo vegetale ostruiscono il canale di scolo centrale e ripiantumazione con nuove essenze e nuovo posizionamento;

Finanziamento ed approvazione dei progetti, per un importo complessivo di €. 174.836,65 per i seguenti interventi:

– Ripristino di n. 127 centri luminosi danneggiati dal maltempo in vie diverse (€. 55.083,00)

– Sostituzione lanterna semaforica sottopasso via Colombo danneggiata dal maltempo (€. 1.033,34)

– Sostituzione apparati di videosorveglianza danneggiati dal maltempo (€ 13.832,63)

– Compartecipazione spese di rifacimento (parte comune) della copertura immobile sito in via Fagnani n. 14 – palazzo Fagnani-Clerici (€. 25.379,06)

– Rifacimento del manto di copertura della porzione di proprietà comunale dell’ex Palazzo Fagnani-Clerici (€. 24.778,20)

– Rifacimento della pavimentazione della Biblioteca comunale presso lo stabile di via Manzoni 6 (€. 7.850,70)

– Rifacimento tinteggiature interne Scuola E. Fermi, Biblioteca, CER e Auditorium (€. 46.879,72).

Complessivamente ad oggi gli interventi programmati in soli 7 mesi assommano ad una spesa totale di ben €. 764.836,65.

Resta ancora molto da sistemare: “Non siamo ancora a metà degli interventi visto che restano da sistemare ancora molti edifici comunali, in primis il Centro Anziani per circa 90.000 euro e il Cimitero, totalmente distrutto, per circa 400.000 euro. Dovremo rifare anche l’impianto fotovoltaico alle Scuole Elementari Clerici per oltre 250.000 euro.

Ringrazio la stragrande maggioranza dei Gerenzanesi che ha ben compreso la situazione drammatica che la mia Amministrazione ha dovuto affrontare”.

E conclude con i ringraziamenti: “Il 2023 per Gerenzano è stato il peggior anno dai bombardamenti avvenuti nel 1945 durante la seconda Guerra Mondiale. Da sindaco, siccome conosco bene l’impegno che tutto il mio gruppo sta mettendo per superare questa grave situazione, non posso tacere il mio dispiacere nel notare come ci sia un piccolo gruppo di cittadini che continuino ad alimentare sterili ed inutili polemiche facendo finta di non sapere cosa sia successo il 21 e il 24 luglio 2023”.

