Sport

SARONNO – Il maltempo che ha caratterizzato lo scorso fine settimana ha “rallentato” il programma del calcio locale, diverse gare sono state infatti rinviate.

In Eccellenza si segnala il pari in rimonta del Fbc Saronno mentre la Caronnese ha perso in casa contro l’Oltrepò, annunciando poi per protesta il silenzio stampa; rimandata Magenta-Ardor Lazzate.

In Promozione spicca il pari nel big match fra Universal Solaro e Besnatese.

In Prima categoria passo falso in casa per il Rovellasca.

In Seconda categoria pareggio interno del Dal Pozzo.

In Terza categoria battuta l’Airoldi Origgio.

Nella serie D a Caronno Pertusella sconfitta dell’Arconatese mentre vincendo la sua partita la Varesina di Venegono Superiore vola in testa.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti