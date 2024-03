Eventi

SARONNO – L’8 marzo è la Giornata internazionale della donna, istituita per ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche raggiunte ed ottenute dalle donne, e per non dimenticare le discriminazioni e le violenze che ancora subiscono in molte parti del mondo.

Quest’anno l’assessorato alle Pari Opportunità del comune di Saronno, in occasione della Festa della donna, ha organizzato una serata con musica dal vivo, ad ingresso libero: venerdì 8 marzo alle 21, il Cineteatro Prealpi ospiterà infatti un concerto con il collettivo “Canta fino a dieci” e la partecipazione speciale di Nameless – GbGrassi Band.

“Canta fino a dieci” è un collettivo di cantautrici, unite nello sforzo di affermare uno spazio per le donne nella scena musicale: un’azione semplice come quella di contare rivela quanto la presenza femminile nelle manifestazioni musicali sia nettamente inferiore rispetto a quella maschile.

Il collettivo nasce nel 2021 a Torino, dall’incontro di 5 cantautrici (Anna Castiglia, Cheriach Re, Francamente, Irene Buselli, Rossana De Pace) provenienti da 5 città diverse (Catania, Como, Torino, Genova, Taranto), che da allora condividono palchi e valori. Essere insieme sul palco è metafora del collettivo, i cui intenti sono di condivisione e rappresentanza: le canzoni di ciascuna vengono cantate a più voci e gli strumenti passano di mano in mano, rendendo la musica uno strumento di unione e risonanza. Insieme hanno suonato un po’ dappertutto in giro per l’Italia, calcando anche palchi importanti come quelli di Eurovision Village (Torino, 2022), del Capodanno torinese (Piazza Castello, 2023) e dell’Auditorium Agnelli con Vinicio Capossela (Torino, 2023).

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti