SARONNO – La scomparsa sabato 2 marzo, dopo due settimane di ricovero all’ospedale cittadino, del prevosto don Claudio Galimberti ha scosso profondamente la comunità saronnese che oggi alle 15 in Prepositurale si ritrova per l’ultimo saluto al religioso che guidava le parrocchie cittadine dal settembre 2021.

Per la giornata di oggi l’Amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino. Oggi, martedì 5 marzo, la camera ardente sarà aperta dalle 8 alle 12. L’ingresso è a lato della Prepositurale in piazza Libertà 2.Da Cassano Magnago, comunità guidata da don Claudio dal 1995 al 2008 è previsto l’arrivo di un pullman di fedeli per assistere alle esequie presiedute dall’arcivescovo Mario Delpini.

(foto di Edio Bison)

