Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Squalifica sino al 20 marzo per l’allenatore della Caronnese (Eccellenza), Roberto Gatti, espulso sabato scorso nell’anticipo perso in casa 1-2 contro l’Oltrepò. E’ questo, deciso dal giudice sportivo ieri, l’ultimo strascico della movimentata gara contro i pavesi, con la formazione di Caronno Pertusella che aveva contestato diverse decisioni del direttore di gara.

Oggi, per protesta in silenzio stampa, la Caronnese torna in campo sempre in casa, contro il fanalino di codsa Accademia Vittuone, fischio d’inizio alle 20.30; mister Gatti dovrà dunque assistere all’incontro dall’esterno del terreno di gioco.

Classifica

Magenta e Oltrepò 50 punti, Pavia 48, Fc Milanese 44, Solbiatese 43, Calvairate 42, Casteggio 41, Base 96 Seveso 40, Ardor Lazzate 39, Fbc Saronno e Caronnese 37, Sestese 28, Castanese 25, Vergiatese 24, Accademia pavese 21, Meda 19, Verbano 18, Accademia Vittuone 5.

(foto archivio: mister Roberto Gatti)

060320224