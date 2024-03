Solaro

SOLARO – Saranno inaugurati oggi i nuovi defibrillatori: l‘appuntamento è alle 14.30 nel cortile di Villa Borromeo. I due nuovi dispositivi salvavita verranno posizionati proprio in via Borromeo, angolo via Mazzini e Parco vita.

Si tratta di dispositivi acquisiti grazie al progetto “Cuore in forma”, promosso dall’amministrazione di Solaro in collaborazione con Italian Medical System e con il generoso aiuto dei donatori.

Cuore in forma è un progetto di Italian Medical System che, in collaborazione con i comuni, mette a disposizione in comodato d’uso gratuito per 6 anni (3+3), il giusto numero di defibrillatori per garantire la sicurezza e la tutela della salute dei cittadini. Si tratta di un progetto che garantisce non solo il posizionamento dei dispositivi, ma anche la progettazione, i corsi di formazione, la gestione dei defibrillatori nel medio e lungo periodo, per garantire la loro piena efficienza in caso di utilizzo e la assistenza in caso di necessaria riparazione.

(foto archivio)

