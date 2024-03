Sport

SARONNO – Oggi la 9′ giornata di ritorno nei campionati di calcio locali, inizio alle 14.30.

In Eccellenza per la 9′ giornata di ritorno c’è Ardor Lazzate-Fc Milanese (alle 15) con arbitro Lorenzo Savoldi di Bergamo e assistenti Riccardo Bergamaschi di Bergamo e Daniele Savoldi di Brescia. Per Fbc Saronno-Casteggio (a Gallarate) è stato designato Jacopo Steffenoni Grandi di Bergamo, assistenti Mouhamadadou Mansor Sall di Bergamo e Alessandro Morina di Chiari; per Sestese-Caronnese arbitro è Alessandro Cravero di Busto Arsizio, assistenti Enrico Giordano di Lodi e Fabio Marco Casiraghi di Seregno.

In Promozione Accademia Bmv-Esperia Lomazzo con arbitro Alberto Guerra di Voghera, Salus Turate Mozzate-Lentatese con arbitro Andrea Prandeli di Brescia, Aurora Uboldese-Ispra con arbitro Pietro De Battista di Lecco, Asd Ceriano-Universal Solaro con arbitro Omar Jemouth di Treviglio.

In Prima categoria girone N si gioca Sc United-Cassina Nuova con arbitro Paolo Caruso di Saronno, nel girone B Triuggese-Rovellasca 1910 con arbitro Matteo Padrin di Busto Arsizio; nel girone A Folgore Legnano-Fc Tradate con arbitro Anatoly Contu di Como, Nuova Abbiate-Sommese con arbitro Michele Dumitroae di Gallarate, Victoria-Lonate Ceppino con arbitro Riccardo Morabito di Milano.

In Seconda categoria girone H Cogliatese-Cistellum con arbitro Ivan Scorpiniti di Como, Gerenzanese-Amor sportiva con arbitro Daniel Pitanza di Saronno, Polisportiva Veranese-Dal Pozzo con arbitro Adrian Ibra di Cinisello Balsamo. Nel girone Z Pro Juventute-Oratorio Lainate con arbitro Simone Bazzoni di Busto Arsizio.

Nella Terza categoria comasca Misinto-Valbasca Lipomo con arbitro Nicolò Sampietro di Como; nel girone del varesotto Airoldi Origgio-Lonate Pozzolo con arbitro Roberto Bernacchi di Gallarate.

10032024