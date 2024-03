ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Con un post su Facebook ieri sera il presidente del consiglio comunale Fulvio Zullo ha fatto il punto sulla situazione del torrente Lura nella zona di Bariola -Lainate.

Il numero uno dell’assemblea cittadina ha postato due foto in cui si vede il torrente che attraversa Saronno e Caronno con un importante portata d’acqua ma decisamente al di sotto degli argini.

“Quando le opere pubbliche evitano disastri – esordisce Zullo – grazie al parco Lura che ha rinforzato gli argini con grossi massi”. Non è l’unico ringraziamento del caronnese: “Grazie alla protezione civile che ripulisce l’alveo del torrente oggi non subiamo esondazione come anni fa”.

