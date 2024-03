Città

SOLARO – E’ vero che anche il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea era una grande ghiacciaio? Lo stesso ghiacciaio che ha formato il Lago di Como arrivata fino alle porte di Milano? Perché le zone del permafrost, ovvero del ghiaccio perenne, si stanno riducendo di anno in anno? Quanto incide il comportamento dell’uomo sul cambiamento climatico? Sono tutte domande fondamentali affascinanti alle quali si proverà a rispondere nella prossima “Serata Naturalistica” organizzata dalle nostre Gev (Guardie Ecologiche volontarie) del Parco delle Groane e dalla Brughiera Briantea in collaborazione con il Parco e il Servizio Glaciologico Lombardo.

Considerato l’argomento di sicuro l’interesse, l’appuntamento sarà nel grande auditorium del Parco in via della Polveriera a Solaro. L’ingresso è come sempre libero. Quando? Giovedì 14 marzo dalle 21.

Sarà una serata che analizzerà la riduzione e progressiva scomparsa dei ghiacciai Alpini nel contesto dei cambiamenti climatici. “Una volta qua era tutto ghiacciaio!” il titolo dell’evento. Si parlerà dell’evoluzione dei ghiacciai, dell’attuale fase di aumento delle temperature, delle cause e degli scenari futuri con il Servizio Glaciologico Lombardo (Sgl), che da 30 anni si occupa di monitorare lo stato dei ghiacciai nella nostra regione. Relatore: Fabio Villa, dottore in Scienze Ambientali e PhD in Scienze Geologiche all’Università di Milano-Bicocca. Villa fa parte dell’Sgl da oltre 15 anni. È autore di diverse pubblicazioni scientifiche in ambito glaciologico, nonché uno degli autori del libro “I ghiacciai della Lombardia”, pubblicato da Hoepli per Sgl. Membro anche del Comitato Glaciologico italiano, Fabio Villa è stato ricercatore alla Bicocca, la sua tesi di laurea ha riguardato le applicazioni della geomatica per lo studio dei ghiacciai alpini. Abile comunicatore, tratterà l’argomento anche con termini di facile comprensione anche per i non addetti ai lavori, come nello spirito di tutte le “Serate Naturalistiche” organizzate al Parco delle Groane.

(foto archivio)