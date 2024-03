ilSaronnese

UBOLDO – Dopo le prime cure sul posto è stato trasferito all’ospedale di Garbagnate Milanese il 72enne che ieri sera, mercoledì 13 marzo, è stato vittima di un incidente stradale in via Legnano.

Erano da poco passate le 17,20 quando l’uboldese in sella alla propria bicicletta è stato colpito da un piccolo autocarro. L’anziano è finito a terra e in suo aiuto si sono subito mobilitati il conducente e alcuni passanti. E’ stato chiamato il numero unico per le emergenze e sul posto è arrivata l’ambulanza del Sos di Uboldo che si è presa cura del pensionato trasferendolo all’ospedale di Garbagnate. Sul posto anche la polizia locale che ha provveduto ad effettuare i rilievi necessario per ricostruire la dinamica del sinistro, avvenuto nei pressi dell’intersezione con via Brera.

