LIMBIATE – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del gruppo Movimento 5 Stelle di Limbiate circa la promessa del sindaco a Striscia La Notizia riguardo la scuola Anna Frank.

Dopo anni di segnalazioni dei residenti del quartiere San Francesco per chiedere anche un intervento della televisione sull’annosa questione della scuola Anna Frank, sabato 9 marzo è andato in onda a striscia la notizia il servizio girato da Brumotti nel cantiere oramai abbandonato.

Dopo alcune peripezie sullo scheletro della scuola, Brumotti intervista il sindaco. Forse sarebbe stato più opportuno intervistare anche qualche residente o un membro del comitato costituitosi nel quartiere ma non è andata così. Il sindaco, ai microfoni del Tg satirico, ha fatto l’ennesima promessa (oramai siamo alla terza o alla quarta) e ha rassicurato che la scuola verrà completata entro settembre del

2025. Più o meno le stesse dichiarazioni fatte qualche anno fa in prossimità delle elezioni del 2021, quando prometteva l’apertura della scuola salvo poi fermarsi tutto un mese dopo le elezioni. Come gruppi di opposizione Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Limbiate Solidale, la nostra attenzione sarà focalizzata, come fatto in tutti questi anni, sul completamento della scuola e vigileremo e faremo pressione affinché le parole del Sindaco non siano l’ennesime promesse per illudere i cittadini.

Qui il servizio:

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/limbiate-nella-scuola-mai-terminata-arriva-brumotti_582493/

(foto archivio)