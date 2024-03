Solaro

SOLARO – L’Amministrazione Comunale di Solaro attraverso l’impegno dell’assessorato alla Cultura, insieme al gruppo cultura della comunità pastorale Discepoli di Emmaus, alle Acli, ad Assim (Associazione Speranze Scout Italy Musulmani), alla Comunità Pakistana ed all’Azione Cattolica Ambrosiana invita la cittadinanza a proseguire la riflessione sui temi dell’intercultura e dell’integrazione avviata con la rassegna dello scorso anno “Indovina chi siamo – Culture in dialogo”.

Il nuovo progetto “Parole e note di speranza, per una nuova umanità” mette in calendario un doppio evento. Sabato 16 marzo alle 21 in Villa Borromeo il giornalista e scrittore Giorgio Paolucci presenterà il libro Cento ripartenze. Quando la vita ricomincia; con l’autore interverrà Raymond Bahati, direttore del Coro Elikya. Sabato 20 aprile sempre alle 21 nella sala polifunzionale della parrocchia Madonna del Carmine del Villaggio Brollo si esibirà invece l’intero Coro Elikya, costituito da giovani di differenti paesi del Mondo, accomunati dalla passione per la musica, espressione di una multiculturalità che diviene armonia e testimonianza di integrazione.

Monica Beretta, assessore alla Cultura: «Si tratta di una rassegna in continuità con gli eventi precedenti che ci stimola a riflettere sull’opportunità di andare oltre le apparenze. Ringraziamo l’autore Giorgio Paolucci e accogliamo il suo invito ad imparare a riconoscere nei volti e negli accadimenti i punti di luce che la realtà offre. Tra le cento ripartenze c’è una storia del coro Elikya, 40 persone originarie di 14 paesi diversi, con l’obiettivo di promozione umana e culturale uniti dalla passione per la musica. Invito tutti a partecipare a questa rassegna frutto della collaborazione tra le comunità del nostro territorio, associazioni ed enti che ringrazio per questa interessante occasione di conoscenza».