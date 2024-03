Sport

CESATE / TRADATE – In Prima categoria, 25′ giornata, nel girone N l’Sc United (3-3 sul campo dell’Osl Garbagnate) non approfitta del pari anche della capolista Turbighese (1-1 sul terreno della Robur). Per l’Sc United a segno Bernello (foto), Serpieri e Livelli. In classifica nited terzo con 44 punti, guida la Turbighese con 51 punti seconda la Cob 91 con 50 punti.

Nel girone B vittoria casalinga 3-2 del Rovellasca 1910 contro il Cassina Rizzarsi, per i locali a segno Boschetto, Strametto e Bazzo. Nella classifica guidata dall’Ardita con 56 punti, il Rovellasca ne ha 32, a metà graduatoria.

Nel girone A sconfitta interna del Fc Tradate, 0-3 contro l’Union Villa Cassano; goleada della Nuova Abbiate in trasferta, 1-5 contro il San Michele (reti abbiatesi di Izzo, Manuzzato, Crapis e doppietta di De Roma) mentre il Lonate Ceppino ha perso 2-4 in casa contro l’Arsaghese, non sono bastati le reti di Zumbè ed un autogol degli avversari. In classifica Morazzone primo con 57 punti, Nuova Abbiate sesta con 39, Fc Tradate 33 punti e Lonate Ceppino terz’ultimo con 15 punti.

17032024