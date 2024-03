Cronaca

CESATE – E’ stato portato all’ospedale Niguarda il 30enne di nazionalità marocchina che stamattina è stato ferito da un colpo di pistola nel parco Groane.

E’ successo in via Dante Alighieri in una zona nota per lo spaccio. Alcuni passanti si sono accorti dell’uomo ferito e hanno dato l’allarme è intervenuto il personale sanitario che ha portato il 30enne al Niguarda in codice giallo. Secondo quanto trapelato è stato ferito di striscio al collo.

A chiarire i contorni della vicenda saranno i carabinieri: il momento non è chiaro se siano stati sparati uno o più colpi ma il 30enne dovrebbe essere stato raggiunto da un solo proiettile. Dai primi accertamenti è emerso che l’uomo aveva precedenti per spaccio e come recentemente fosse stato arrestato alla stazione di Cesate.

(foto archivio9

