Cronaca

TRADATE – Con le temperature elevate di questo fine inverno, tornano gli incendi boschivi: un episodio si è verificato oggi pomeriggio nel Parco Pineta, l’area naturalistica che si estende fra Tradate ed il vicino comasco.

L’allarme è scattato quando è stato notato del fumo nei pressi di via Castelnuovo a Tradate, sono subito accorsi i vigili del fuoco e la polizia locale, che per consentire il lavoro dei pompieri in sicurezza ha trasformato temporanemante quel tratto di strada in un senso unico alternato. Ad incendiarsi sarebbero state alcune cataste di legna, i pompieri sono rimasti sul posto sino al tardo pomeriggio per smassare le ceneri e scongiurare evenruali “ritorni di fiamma”.

(foto archivio: precedente intervento per incendio boschivo)

20032024