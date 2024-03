Sport

SARONNO – Domenica l’atteso derby d’Eccellenza fra Fbc Saronno e Caronnese; in vista del big match atteso da tanti tifosi, la società biancoceleste ha deciso di annullare il silenzio stampa in vigore da alcune settimane, a seguito dell’ennesimo esilio allo stadio di Gallarate per la inutilizzabilità del campo del “Colombo Gianetti”.

Questo il comunicato del Fbc Saronno

Con la presente la società Fbc Saronno comunica quanto segue

Nel rispetto del lavoro delle testate giornalistiche che seguono la nostra realtà il silenzio stampa precedentemente indetto è annullato per quanto concerne le questioni tecniche e di campo. I giornalisti potranno quindi contattare l’allenatore Danilo Tricarico nel pre e post partita per discutere della presentazione e dell’andamento delle gare della prima squadra.

Per quanto concerne invece tutte le altre tematiche relative alla nostra società, la figura di riferimento è esclusivamente quella del direttore generale Marco Proserpio (foto) che potrà essere contattato dalle testate giornalistiche che necessitassero di chiarimenti.

Certi di fare cosa gradita con questa decisione, chiediamo gentilmente ai giornalisti il massimo rispetto di queste disposizioni organizzative per evitare fraintendimenti ed equivoci.

La società Fbc Saronno

(foto: il direttore generale Marco Proserpio)

20042024