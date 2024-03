iltra2

TRADATE – “Anche nel fine settimana i volontari antincendio Aib con i responsabili del Parco Pineta al lavoro sulla strada che da Tradate porta ad Appiano Gentile. Raccolta rifiuti significa esercizio di civiltà” dicono i responsabili dell’ente naturalistico parlando dell’intervento che si è svolto nei giorni scorsi per porre rimedio a quanto combinato dagli “sporcaccioni” che come già capitato altre volte hanno gettato rifiuti all’interno dell’area naturalistica che si estende fra la periferia tradatese ed il vicino comasco.

Come altre volte, è stata raccolta una quantità non trascurabile di rifiuti di vario genere, che sono stati poi consegnati alla nettezza urbana per il corretto smaltimento.

(foto: i volontari dell’anti-incendio boschivo che sono stati impegnati nella raccolta dei rifiuti)

