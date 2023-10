SOLARO / CESANO MAFERNO – Sono ancora al lavoro dal primo pomeriggio odierno i tecnici della società elettrica, per ovviare ai molti problemi che si sono manifestati sul territorio nel corso della giornata odierna dopo l’intesa pioggia che si è abbattuta sulla zona nella prima mattinata.

In una nota, l’Amministrazione comunale di Cesano fa il punto della situazione: “Squadre di Enel stanno lavorando in via Santo Stefano, dopo che da questo pomeriggio, causa maltempo, hanno affrontato una situazione drammatica in tutto il territorio circostante, da Meda a Solaro. Stanno provvedendo ad individuare il guasto tecnico, ma hanno già ridato corrente alla maggior parte delle palazzine. Il guasto è sottoterra, non è legato agli eventi meteo, anche se le criticità dovute alle forti piogge possono avere contribuito al black out. In ogni caso la situazione si sta risolvendo, mentre i tecnici saranno al lavoro fino al completo superamento del problema”.

(foto: tecnici Enel al lavoro a Cesano Maderno)

31102023