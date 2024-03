Cronaca

SARONNO – Detenzione ai fini di spaccio è l’accusa di cui deve rispondere il 36enne fermato venerdì scorso dalla polizia di stato nei pressi della stazione di Saronno.

Gli agenti hanno notato l’uomo che, dopo aver ricevuto del denaro da un acquirente, ha consegnato a quest’ultimo della sostanza stupefacente contenuta all’interno di un involucro in cellophane.

Gli agenti intervenuti hanno arrestato l’uomo che è stato trovato in possesso di un ulteriore involucro contenete 23 grammi di cocaina. Il 36enne è stato arrestato mentre l’acquirente, poiché in possesso di 0.25 grammi di cocaina, è stato sanzionato amministrativamente per uso personale di sostanze stupefacenti.

