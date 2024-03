Città

SARONNO – Le cure praticate al campo di gioco dello stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi iniziano a dare frutti: dopo un mese di intervento per le risistemazioni, il terreno era particolarmente malconcio, il Fbc Saronno domenica scorsa è finalmente tornato a casa (in precedenza aveva giocato a Gallarate) per affrontare la Caronnese nell’atteso derby di Eccellenza, finito 2-1 per gli ospiti. Finalmente si è rivisti un campo tutto verde, sicuramente meno problematico rispetto al passato.

Ora la squadra saronnese continuerà a fare di tutto per preservarlo (gli allenamenti vengono abitualmente svolti, da inizio stagione, al centro sportivo di Cesate), così da poter disputare gli ultimi incontri casalinghi della stagione allo stadio cittadino, nella previsione poi di una serie di interventi estivi che consentano di giocare stabilmente a Saronno nel prossimo campionato.

(foto: il campo dello stadio domenica scorsa)

