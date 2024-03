Groane

CESANO MADERNO – “Complimenti ai giovanissimi studenti della scuola primaria Don Borghi dell’Ic1 via Duca D’Aosta, campioni di senso civico e attenzione per l’ambiente!” Così i responsabili dell’Amministrazione civica. Che ricordano: “Si è conclusa l’iniziativa “Energia al cubo”, ideata per sensibilizzare sul tema del corretto conferimento delle pile esauste e promossa nelle scuole della provincia di Monza e Brianza da Erion Energy, il Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei rifiuti di pile e accumulatori (Rpa), e Ancitel energia e ambiente in collaborazione con Gelsia ambiente.

Il progetto ha previsto incontri formativi nelle circa 200 classi dei 7 Istituti Comprensivi primari aderenti: 4.250 gli alunni partecipanti.

Si è svolto un concorso che ha coinvolto tutti gli istituti e ha visto l’assegnazione di premi sotto forma di buoni da utilizzare per l’acquisto di materiale scolastico: la scuola cesanese si è distinta per il quantitativo di pile esauste raccolte e si è aggiudicata il terzo posto con 342 chili corrispondenti a 1,37 chilogrammi a bambino.

(foto: il momento conclusivo dell’iniziativa)

27032024