Sport

SARONNO – La giovanissima atleta saronnese, Alice Maiocchi, di enduro mtb conquista la maglia regionale. Lo scorso weekend si è tenuto il Grand Prix enduro di Brescia, gara di enduro mountain bike valida per l’assegnazione della maglia di campione regionale lombardo.

La giovane saronnese è riuscita a conquistare la maglia di campionessa regionale, per la categoria allieve, con una gara pulita, senza sbavature, guidando forte su sentieri tecnici e anche scorrevoli, dove le doti degli atleti devono essere polivalenti e la concentrazione sempre al massimo. Si tratta di un risultato ottenuto grazie anche al lavoro svolto in preparazione dal suo team Como Bike Experience di Cucciago, che piazza sul podio, accanto ad Alice, in seconda posizione Benetta Livio.

Per la ragazza di Saronno è un buon avvio di stagione che la proietta al campionato nazionale 4Enduro, dove difenderà il titolo vinto lo scorso anno.