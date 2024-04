Cronaca

CESATE / LIMBIATE / LAZZATE / SOLARO – A Cesate in via Puccini oggi alle 10.15 tamponamento fra due automobili: medicati sul posto una donna di 39 anni ed una di 52 anni, sul luogo del sinistro oltre ad una pattuglia della polizia locale è intervenuta anche una ambulanza della Croce rossa saronnese.

Oggi alle 13 in via Libertà a Lazzate scontro auto-moto, è stato soccorso un uomo di 65 anni, sul posto l’auto-infermieristica ed una ambulanza della Croce rossa di Misinto, che lo ha trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, con lesioni e contusioni varie ma non in pericolo di vita.

A Limbiate per una caduta da una scala oggi alle 17.50 in via Monza è stata soccorsa una pensionata di 84 anni, sul posto l’ambulanza della Croce bianca.

Intervento alla scuola di via Giusti al Villaggio Brollo di una ambulanza della Croce rossa di Saronno: è successo oggi alle 13.30, per un malore è stata soccorsa una donna di 40 anni, non è stato comunque necessario il trasporto in ospedale.

(foto archivio)

