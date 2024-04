Eventi

SARONNO – Da giovedì 4 aprile a domenica 7 aprile dalle 10 alle 12.30, lo spazio Pro Loco di via San Giuseppe 43 ospiterà la mostra personale dell’artista Daniela Arrighi, dal titolo “Il disegno botanico: una tecnica antica”.

Il disegno botanico è la copia fedele del soggetto da realizzare. Nasce dall’esigenza dei primi naturalisti, che non avevano a disposizione macchine fotografiche, di riprodurre esattamente le specie vegetali del territorio. Si tratta di una tecnica che richiede grande capacità di osservazione di forme, colori e dettagli della specie botanica che si vuol rappresentare, ma anche tanta precisione. Un lavoro certosino che talvolta non può prescindere dall’utilizzo di lenti per stendere minuziose e sottili pennellate che compongono sfumature, luci, ombre, nervature.

(foto archivio)