Cronaca

SARONNO – Provvidenziale doppio intervento della polizia locale di Saronno che oggi pomeriggio, martedì 2 aprile, ha risolto una piccola emergenza alle porte della città.

Intorno alle 18,20 una vettura si è fermata nel controviale di viale Lombardia l’arteria che porta alla zona commerciale dopo l’ex spa e il minigolf. Immediatamente si è creata una lunga coda di mezzi che entrati nel controviale non riuscivano ad uscire. Qualcuno ha atteso pazientemente in coda, altri hanno tentato di scavalcare l’isola spartitraffico provocando code, rallentamenti e una situazione di pericolo anche in viale Lombardia.

A risolvere la situazione la polizia locale: la pattuglia ha provveduto a deviare il traffico ma soprattutto ha fatto ripartire l’auto permettendo al conducente di “liberare” il passaggio.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti