Coronavirus, a Cogliate salta anche la Madona de marz

COGLIATE / CERIANO LAGHETTO – La “Madona dei Marz 2020” è annullata. Con grande dispiacere il Comitato organizzatore della storica sagra, ha dovuto prendere l’amara decisione. “La tradizionale festa allestita attorno al Santuario della Beata Vergine di San Damiano, tra Cogliate e Ceriano Laghetto, quest’anno non si svolgerà – annunciano dal comitato – Le disposizioni del Governo per affrontare l’emergenza Coronavirus, impediscono lo svolgimento del grande evento che era in programma dal 25 al 30 marzo prossimo e, dando uno sguardo al calendario, diventa impossibile trovare una data alternativa che non vada a sovrapporsi ad altri eventi ed iniziative e che renda possibile i lavori di allestimento, oltre alla difficoltà, oggi, di sapere se, come e quando verranno modificate le disposizioni in vigore”.

Proseguono i promotori: “Con grande sofferenza non possiamo fare altro che annullare la nostra amata ed attesa festa, che da anni richiamava migliaia di persone a San Damiano, grazie ad un programma sempre ricco e coinvolgente e all’allestimento di un grande servizio cucina reso possibile dal generoso contributo di decine di volontari. Adesso dobbiamo pensare tutti ad uscire in fretta da questa brutta situazione che riguarda l’intero Paese. Ci riproveremo l’anno prossimo, più determinati che mai”.

(foto: la chiesa di San Damiano)

07032020