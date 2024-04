Città

SARONNO – Dai ceri alla benedizione con il pastorale dei detenuti di Busto: tutto sulla 447esima festa del Voto.

E’ stato portato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como il 78enne che sabato 6 aprile è stato vittima di un insolito incidente domestico. Secondo quanto emerso nelle ultime ore l’uomo sarebbe stato schiacciato dalla propria auto mentre apriva il portellone.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Ultimo blitz era stato qualche settimana fa in via Filippo Reina e l’altra notte il ladro è entrato in azione tra via Carducci e via Bainsizza. Sembra prediligere la zona tra il centro e il quartiere sportivo il ladro che prende di mira le auto in sosta.

Mezzi dei vigili del fuoco da Rho, Legnano, Saronno e Garbagnate sono intervenuti domenica 7 aprile, in via Manzoni a Solaro. Alle 8 è stata segnalata la presenza di fumo da uno scantinato di una palazzina nei pressi della rotonda.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

08042024