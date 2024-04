Groane

SOLARO – Aperta la raccolta fondi per donare all’asilo nido Il Girasole una libreria in inglese. L’iniziativa è proposta dall’associazione solarese Caldo Abbraccio con il patrocinio del Comune di Solaro.

Si legge nella proposta: “Imparare l’inglese è basilare per lavorare, viaggiare, studiare all’estero ed essere lavorativamente competitivi. Fornire le scuole di una libreria in inglese diventa essenziale per aiutare i nostri bambini e ragazzi. Aiutateci in questa iniziativa e agli importi raccolti la Casa Editrice Usborne aggiungerà una percentuale di libri in regalo”.

Così invece si descrive l’associazione: “Lo spirito di amicizia, l’entusiasmo e la voglia di aiutare ci spingono a continuare a lavorare per realizzare altri obiettivi, nella consapevolezza che c’è ancora molto da fare e che la strada da percorrere è ancora lunga, riconosciamo che l’unione fa la forza, per questo il nostro slogan è proprio: aiutateci ad aiutare”.

Serena Nasta, consigliera comunale con delega all’Infanzia: «Come Amministrazione Comunale abbiamo dimostrato in varie occasioni la nostra attenzione per i piccolissimi e le loro famiglie. Negli anni abbiamo promosso la diffusione dei fasciatoi nei luoghi pubblici, la distribuzione del kit di benvenuto per i nuovi nati e sostenuto le attività dell’asilo nido Il Girasole. Per primi abbiamo contribuito direttamente all’organizzazione di un corso di lingua inglese per i piccoli, pensando che questo possa favorirli nel loro percorso di studi. Ed oggi ci sentiamo di proporre pienamente questa iniziativa dell’associazione Caldo Abbraccio.

L’obiettivo di creare una libreria d’inglese per l’asilo nido Il Girasole è sicuramente un intento nobile, abbiamo visto i risultati in altri paesi in cui l’iniziativa è già stata proposta ed anche per questo invitiamo a partecipare chiunque possa contribuire alla raccolta».

Per donare è possibile effettuare un bonifico all’Iban IT56T0503433880000000004279 intestato a Associazione Caldo Abbraccio, Ragione Sociale: Associazione Caldo Abbraccio, filiale di Solaro, con la causale Dona una libreria per Solaro.