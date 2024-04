Calcio

CARONNO PERTUSELLA – E’ l’ex tecnico della Castanese ed ex giocatore del Varese, Michele Ferri, il tecnico che – dopo l’anticipato addio con mister Roberto Gatti che la Caronnese ha annunciato ieri sera – dovrà traghettare i rossoblù sino a fine stagione.

Classe 1981, originario di Busto Arsizio, Ferri vanta una lunga cattiera da calciatore, sin dal 2001: dopo la trafila nelle giovanili del Milan, ha vestito fra l’altro la casacca di Palermo, Cagliari, Sampdoria, Atalanta e Varese (fra il 2016 ed il 2018). E’ stato anche in Nazionale italiana, under 18. under 20 ed under 21. Aveva concluso la carriera da allenatore nel 2019 al Busto 81. Da allenatore fra il 2019 ed il 2022 era stato vice allenatore proprio della Caronnese, e poi nel 2022-2023 tecnico della Castanese.

(foto da Wikipedia: mister Michele Ferri)

