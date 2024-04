ilSaronnese

UBOLDO – Sarà Luca Azzarà il candidato sindaco per la lista civica Uboldo al Centro, la presentazione infatti, ha avuto luogo ieri sera in un noto bar di via Ceriani, alla presenza di circa quaranta persone tra spettatori e membri della lista civica.

Già assessore comunale con delega alla Polizia Locale, sicurezza e politiche giovanili, durante il secondo mandato da sindaco di Lorenzo Guzzetti (2014-2019); il 32enne Luca Azzarà, libero professionista nel settore immobiliare, è ad oggi consigliere comunale di opposizione insieme a Sonia Petracca, subentrata “In corso d’opera” a Matteo Pizzi.

Ha aperto la presentazione Ercole Galli, che, dopo aver ripercorso un po’ la storia della lista civica (di cui fu co-fondatore), ha posto l’accento sulla “cordialità con cui Uboldo al Centro fa politica tramite i suoi due rappresentanti in consiglio comunale. Questo sarà il filo conduttore dei prossimi due mesi di campagna elettorale, senza scadere nella mancanza di rispetto a chicchessia. Abbiamo già ben in mente tutti i 16 candidati; il lavoro di questi cinque anni ci ha portato tanta gente di altissimo valore con cui lavorare assieme.”

È stata passata poi la parola ad Azzarà: “Questa storia è iniziata nel 2014 ed è stata una storia in cui sono passato dal ruolo di assessore a quello di consigliere di minoranza. Siamo spinti da quattro obiettivi principali, il primo è tenere bene quello che già esiste, è assurdo che ci siano i parchi abbandonati, aiuole lasciate in stato di degrado e strade dissestate in alcuni punti. Il secondo punto è quello di tornare a decidere quando c’è da decidere, in primis sul Pgt da rivedere completamente. Il terzo pilastro è quello di sistemare i nodi cruciali del nostro paese, guardandoli però con uno sguardo diverso. L’ultimo è quello di ricostruire la nostra comunità, questo per me vuol dire essere un punto di riferimento per i cittadini, le persone devono sapere che c’è qualcuno che mette la testa su quel tema o su quel problema.”

È stato toccato poi il tema della riqualificazione del centro storico e della Ex-Lazzaroni, da sempre leitmotiv di ogni campagna elettorale uboldese da qui a qualche anno: “Rispetto al centro storico, la nostra è un’idea diversa da quelle proposte da ora, non è solo un’idea che si limita di dare slancio all’edilizia, ma di ridare vita alla socialità ed alla comunità uboldese, non un parcheggio ma un luogo di socialità. Per la Lazzaroni è una situazione molto complessa, nel 2019 era pronto a partire un progetto, ma poi, complice anche il Covid, si è fermato. Ci sono delle cose non chiare, bisogna capire bene cosa non ha funzionato.”

Aggiunge Azzarà in merito a quella che sarà la campagna elettorale: “Speriamo che sia una campagna elettorale meno sui social e più tra le persone, sicuramente questo è il primo obiettivo; il social usato come mezzo di interazione per noi non è il modo con cui abbiamo in mente di fare campagna elettorale. Speriamo che si parli delle idee delle persone e non degli aspetti personali delle persone. Vedremo, siamo fiduciosi.”

