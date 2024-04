Città

SARONNO – Ha avuto luogo ieri sera alle 18 alla Casa di Marta la presentazione del libro “Fa bene o fa male? – Manuale di autodifesa alimentare” di Dario Bressanini, “amichevole chimico di quartiere”, docente, blogger, saggista, Youtuber e divulgatore scientifico.

Quello che Bressanini fa in queste poco più che 300 pagine, è combattere la disinformazione relativa al cibo, smontando pezzo per pezzo quelle “dicerie” e consuetudini che fanno parte della nostra cultura alimentare e delle nostre tradizioni.

È stato fatto l’esempio che, anche i medici addirittura, sostenevano (ed oggi qualche medico un po’ conservatore, forse, ancora lo sostiene) che “un bicchiere di vino durante i pasti fa bene”, o che la birra in gravidanza stimola la produzione di latte materno. In questo libro vengono sfatati anche quei miti che derivano dal marketing: la clorofilla che farebbe bene a pelle e capelli e il cioccolato che aiuta a dimagrire e fa diventare più intelligenti, tanto che “alcuni studi – ha spiegato il chimico – poco affidabili affermerebbero che i paesi a maggior consumo di cioccolato sono quelli che ‘sfornano’ più Premi Nobel.”

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

“Questo libro – aggiunge Bressanini – e in primis il suo titolo, nascono da alcune domande che ricevo frequentemente, derivanti probabilmente da queste notizie che circolano e che spesso si smentiscono l’una con l’altra, ad esempio: ‘Ma bere acqua calda col limone la mattina, fa bene o fa male?’, ‘Fa bene mangiare la curcuma?’, ‘Fa bene mangiare uova?’, ‘ Fa bene bere il latte?’, In pratica ho scritto questo libro per dare un metodo e far capire come interpretare queste notizie, che molto spesso non sono veritiere.”

Dopo l’incontro, l’autore si è reso disponibile per un firmacopie e per rispondere ad alcune domande dell’uditorio.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti