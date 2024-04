iltra2

CASTIGLIONE OLONA – La Pro Loco di Castiglione Olona organizza per sabato 20 aprile il Concerto di ottoni, tributo del Quintet Ensable, ai compositori del periodo barocco Claudio Monteverdi e Georg Friedrich Händel.

L’evento si terrà sabato nella Chiesa della Collegiata, in via Cardinal Branda Castiglioni 1, e vedrà le composizioni musicali barocche oggetto di una piacevole serata, immersa nella musica e nell’arte. L’inizio del concerto, ad ingresso libero e gratuito senza necessità di prenotazione, è fissato per le 20.45

L’evento è stato organizzato da Pro Loco Castiglione Olona in collaborazione con museo della Collegiata, con il patrocino del Comune di Castiglione Olona e di Pro Loco Unpli, unione nazionale Pro Loco d’Italia.

(foto d’archivio: il municipio di Castiglione Olona)

