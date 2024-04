Città

SARONNO – Un’insolita richiesta di aiuto è arrivata in queste ore del gruppo Facebook di Sei di Saronno se per ritrovare una maglietta sportiva.

Il problema è stato causato dal maltempo del fine settimane e in particolare dal vento che ha spazzato Saronno e il Saronnese nella giornata di sabato 20 aprile. Se a Gerenzano sono “volate” diverse tegole in via Manzoni (tanto per qualche ora è stata chiusa la strada dai vigili del fuoco) a Saronno è “volata via” una maglietta.

Non una qualunque ma quella “da gara” di una delle squadre della Pallavolo Saronno. Da qui l’appello sul gruppo sei di Saronno se.

“Ieri sera (sabato ndr) col vento forte è volata via dallo stendino una maglietta da gara della Pallavolo Saronno. La zona è via Miola 39 (negozio Samsung). Se qualcuno dovesse trovarla ci contatti grazie”.

