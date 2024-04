CASTIGLIONE OLONA – Per il World Tai Chi day dal 1999, l’ultimo sabato di aprile, dalle 10, tutti i praticanti di Tai Chi e Qi Gong si incontrano all’aperto, per dar vita ad onde di energia che si espandono armoniosamente.

“Per ventiquattro ore un respiro leggero e profondo abbraccia tutto il Pianeta. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Unwho) ha riconosciuto la Giornata Mondiale del Tai Chi e Qi Gong come un’iniziativa che partecipa al “Move for health”. Nel 2024 si svolgerà sabato 27 aprile e l’Associzione Itcca Italia che, da oltre 30 anni, diffonde il Qi Gong e Tai Chi stile Yang. L’appuntamento in provincia di Varese si terrà dalle 10 alle 11.30 al parco del Castello di Monteruzzo in via Marconi 1 a Castiglione Olone. In caso di pioggia, la pratica si svolgerà nella palestra di via De Gasperi, sempre a Castiglione Olona.