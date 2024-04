ilSaronnese

CISLAGO – Partita anche a Cislago la raccolta firme promossa dal Pd.

La nuova mobilitazione del Partito Democratico è finalizzata alla presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare per una nuova sanità in Lombardia. Il partito, accusando la destra di aver danneggiato la sanità pubblica e il diritto alla salute con anni di malgoverno regionale, ora si propone di porre al centro la medicina territoriale, i consultori e i servizi per la salute mentale, per creare una nuova sanità lombarda.

La proposta del Pd è quella di tornare a investire sulla prevenzione, tagliare le liste d’attesa (che hanno favorito i privati a discapito della sanità pubblica), di valorizzare il personale sanitario e di rimettere il privato al servizio pubblico. Per sostenere questo progetto, numerosi sono stati i cislaghesi che sono scesi in piazza E. Toti nella mattinata di domenica 21 aprile, dalle 8.30 alle 12.30, per lasciare la loro firma a sostegno della sanità pubblica lombarda.

(foto dalla pagina Facebook della sezione di Cislago del Partito Democratico)

