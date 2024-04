Città

SARONNO – MILANO – Sono stati celebrati oggi, mercoledì 24 aprile, nella chiesa di Sant’Anna Matrona di Milano i funerali di Alessio Michele Chiambretti noto e apprezzato notaio saronnese.

Per oltre quarant’anni Chiambretti, classe 1946, è stato un punto di riferimento per i saronnesi e le attività che operano nel comprensorio con lo studio che si trova in piazza La Malfa nel cuore della città. Lo studio è ora gestito dalla figlia Susanna.

Si è spento all’improvviso nella giornata di lunedì. Oggi nell’omelia funebre celebrata a Milano, città dove risiedeva, il sacerdote ha posto l’accento non solo sulla sua etica del lavoro e il suo impegno ma anche sulla sua bontà “che lo rendevano un uomo d’altri tempi”.

A ricordare il notaio Chiambretti anche l’imprenditore e consigliere comunale Agostino De Marco: “Lo ricordo con affetto non solo per la sua grande professionalità, puntualità e precisione ma anche per la sua grande umanità”.

