SARONNO – Ieri mattina in Provincia di Varese, l’Amministrazione comunale saronnese, insieme alle Amministrazioni di Varese, Laveno, Besozzo, Comabbio, alla Fiab, a Trenord e ai partner che prendono parte all’iniziativa, hanno ufficializzato il programma di Sa(l)VaLa la seconda pedalata cicloturistica che domenica 16 giugno vedrà i partecipanti pedalare per 70 chilometri da Saronno a Laveno via Varese, passando per le bellezze culturali e artistiche del territorio provinciale.

Lo scorso anno l’edizione lancio ha visto l’adesione di un centinaio di partecipanti e la promessa era stata di tornare nel 2024 con un percorso diverso che coinvolgesse altri Comuni e che ampliasse il suo raggio d’azione. Il ritrovo sarà alle 7,30 in Villa Gianetti.

Detto e fatto, con nuove proposte architettoniche, nuovi paesaggi, la scoperta di luoghi da conoscere e apprezzare, la valorizzazione dei territori attraverso visite sostenibili da effettuare con la bicicletta e il rientro in treno (con una corsa messa a disposizione da Trenord). In caso di maltempo la manifestazione slitterà a domenica 23 giugno.

Il costo è di 15 euro e comprende isite guidate, ristoro, assicurazione, maglietta ricordo, cappellino, «pacco gara» (zainetto, borraccia, campanello, integratori alimentari ecc.) per le iscrizioni è possibile cliccare qui https://www.eventbrite.com/e/biglietti-salvala-pedalando-nel-verde-tra-arte-e-storia-da-saronno-a-laveno-685434903247

