Politica

SARONNO – Pierfrancesco Maran, candidato al parlamento europeo per il Partito Democratico, sarà in visita a Saronno per discutere dell’Europa del futuro. L’appuntamento, infatti, ha come tema centrale le città del futuro, la mobilità e territori nell’Europa di domani.

In occasione delle elezioni del prossimo sabato 8 e domenica 9 giugno, il Partito Democratico di Saronno ospiterà nella propria sede di via Garibaldi 50 il candidato all’europarlamento per le regioni Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta, nella giornata di domenica 26 maggio alle 20.45.

Presente all’incontro, inoltre, saranno Samuele Astuti, consigliere regionale del Partito Democratico, e Alice Bernardoni, segretaria provinciale del Pd. A portare i saluti del gruppo saronnese sarà il segretario del gruppo del Pd di Saronno, Giorgio Marturano.

(foto d’archivio)

