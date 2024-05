Softball

SARONNO – Appuntamento oggi in trasferta per l’Inox Team Saronno che recupera le due partite rinviate per pioggia, qualche tempo fa, contro la Bertazzoni Collecchio: per le saronnesi del presidente Massimo Rotondo l’occasione di accorciare le distanze rispetto alla capolista della A1, l’Mkf Bollate.

Si riparte, con inizio alle 18, dal 1-0 per le saronnesi in gara 1, quando era stata sospesa per pioggia la partita originaria… anche se le previsioni odierno non sono del tutto rassicuranti con possibilità di temporali, che potrebbero creare ulteriori grattacapi.

Classifica

Mkf Bollate (17 vittorie – 1 sconfitta, .944); Inox Team Saronno (12-4, .750); Italposa Forlì (12-6, .667); Rheavendors Caronno (11-7, .611); Mia Office Blue Girls Pianoro (10-6, .625); Macerata (7-11, .389); Bertazzoni Collecchio (4-12, .250); Thunders (4-14, .222); Pubbliservice Old Parma (1-17, .056).

(foto archivio: la lanciatrice saronnese Chiara Rusconi)

